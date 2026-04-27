MTW with SKF 2026 Tuntas, Indonesia Siap Pertahankan Gelar Juara Dunia

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Meet The World (MTW) with SKF kembali digelar pada 23–26 April 2026 di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang.

MTW menjadi jalur resmi bagi talenta muda Indonesia untuk bersaing di panggung internasional Gothia Cup di Swedia. Kesuksesan Indonesia sebagai juara Gothia Cup 2025 menjadi tonggak penting dalam perkembangan sepak bola usia muda nasional.

MTW 2026 hadir dengan semangat mempertahankan prestasi tersebut sekaligus membuka peluang bagi talenta-talenta baru dari seluruh Indonesia.

Pada tahun ini, MTW SKF menghadirkan dua kategori utama. Pertama ada Boys U13 yang diikuti 32 tim peserta (terbuka nasional).

Akademi Persib Cimahi (APC) menjadi juara, setelah pada laga final menaklukkan SSB Hasanuddin FC lewat babak adu penalti dengan skor 3-2.

"Alhamdulillah, kami bersyukur bisa kembali menjadi juara dan kembali mewakili Indonesia di ajang dunia Gothia Cup. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, akan ada dua kali pemusatan latihan sebelum berangkat ke Swedia dan di situ akan kami matangkan lagi tim ini,” kata Pelatih APC Agi Maulana.

Kategori utama kedua ialah Girls U15 (Future Stars Invitational). Puteri Tangsel City menjadi juara setelah mengalahkan Puteri Jaya Putra 1-0.

SKF bersama Cantrik ACL tetap berkomitmen menjalankan program ini sebagai bagian dari inisiatif CSR yang berfokus pada pengembangan sepak bola usia muda (YouthDevelopment) dan pemberdayaan sepak bola putri (WomenEmpowerment).