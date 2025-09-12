Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Manchester United Resmi Pinjamkan Andre Onana ke Trabzonspor

Jumat, 12 September 2025 – 07:59 WIB
Manchester United Resmi Pinjamkan Andre Onana ke Trabzonspor - JPNN.COM
Kiper Manchester United Andre Onana. Foto: diambil dari premierleague

jpnn.com - JAKARTA - Manchester United resmi meminjamkan penjaga gawang Andre Onana ke Trabzonspor. Proses kepindahan Andre Onana dari MU ke Trabzonspor telah selesai. 

Kiper asal Kamerun itu akan menghabiskan sisa musim 2025/26 sebagai pemain pinjaman di klub Turki tersebut tanpa opsi pembelian permanen.

"Andre Onana telah merampungkan kepindahannya dengan status pinjaman ke klub Turki, Trabzonspor. Semoga sukses di sisa musim 2025/26, Andre," demikian pernyataan MU di media sosial resmi pada Jumat (12/9).

Baca Juga:

Onana tiba di Trabzon pada Kamis (11/9) bersama istri, Melanie, dan agennya untuk menjalani tes medis. Kedatangannya disambut antusias oleh suporter Trabzonspor di bandara.

Kiper asal Kamerun itu tampak menutupi wajahnya dengan syal klub sebagai respons atas sambutan meriah tersebut. Kepindahan Onana ke Trabzonspor menyusul performa buruknya selama dua musim terakhir di Manchester United.

Dibeli dari Inter Milan pada 2023 seharga 47,2 juta poundsterling, Onana sering melakukan blunder yang memicu kekecewaan suporter.

Baca Juga:

Puncaknya adalah kekalahan Manchester United dari Grimsby di Putaran Kedua Carabao Cup, yang membuat pelatih Ruben Amorim dan fan kehilangan kepercayaan kepadanya.

Akibatnya, Manchester United merekrut kiper baru, Senne Lammens dari Royal Antwerp menjelang akhir bursa transfer musim panas ini.

Manchester United (MU) resmi meminjamkan penjaga gawang Andre Onana ke Trabzonspor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   andre onana  Manchester United  Trabzonspor  Kiper 
BERITA ANDRE ONANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp