MU vs Bournemouth di Liga Inggris, Amorim Ragu 3 Pemainnya Bisa Bermain

jpnn.com - JAKARTA - Duel Manchester United vs Bournemouth pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 akan dilangsungkan di Stadion Old Trafford, Selasa dini hari WIB.

Pelatih MU Ruben Amorim meragukan tiga pemainnya, Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui dan Amad Diallo, bisa tampil saat melawan Bournemouth.

Piala Bangsa-Bangsa Afrika (Afcon) 2025 akan dimulai pada 21 Desember 2025. Namun, batas waktu bagi klub untuk melepas pemainnya ke tim nasional yang akan berlaga di Afcon 2025, yakni Senin (15/12) waktu setempat atau hari pertandingan Manchester United melawan Bournemouth.

Amorim pun berharap ada titik terang agar adanya kepastian Bryan Mbeumo (Kamerun), Amad Diallo (Pantai Gading) dan Noussair Mazroui (Maroko) bisa bermain kontra Bournemouth atau tidak.

"Saya tidak tahu apakah situasinya akan sama untuk setiap pemain, itu tergantung pada pertandingan masing-masing tim nasional. Mereka punya rencana sendiri soal kapan ingin menggunakan para pemain," ujar Amorim dikutip dari laman resmi Manchester United, Sabtu (13/12).

Juru taktik asal Portugal itu masih berkomunikasi dengan Timnas Pantai Gading, Maroko dan Kamerun, perihal izin bermain tiga pemain tersebut.

"Kami masih terus berkomunikasi dengan tim nasional," ungkapnya.

Meski begitu, Amorim tetap meminta ketiga pemainnya itu untuk berlatih mempersiapkan diri.