MU vs Leeds United, Setan Merah Keok 1-2 di Old Trafford

jpnn.com - JAKARTA - Manchester United kalah 1-2 dari Leeds United pada pertandingan pekan 32 Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Senin waktu setempat.

Leeds unggul terlebih dahulu melalui dua gol Noah Okafor, sedangkan MU memperkecil ketertinggalan lewat Casemiro, demikian catatan Premier League.

Meski kalah, MU masih menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan 55 poin dari 32 laga, terpaut 15 angka dari Arsenal di posisi pertama.

Sebaliknya, kemenangan membuat Leeds United kini berada di posisi 15 klasemen sementara Liga Inggris dengan 36 poin dari 32 pertandingan, enam angka dari zona degradasi.

Meski bertindak sebagai tim tamu, Leeds langsung menggebrak ketika laga dimulai dan sempat memiliki peluang melalui tembakan Dominic Calvert-Lewin, yang masih dapat dibendung kiper MU Senne Lammens.

Leeds berhasil unggul terlebih dahulu pada menit kelima melalui tembakan keras yang dilepaskan Noah Okafor.

Skor berubah menjadi 1-0.

Skuad asuhan Daniel Farke berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 melalui gol kedua yang diciptakan oleh Noah Okafor pada menit 29.