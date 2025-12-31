Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

MU vs Wolves: Setan Merah Gagal Menang di Old Trafford

Rabu, 31 Desember 2025 – 07:50 WIB
Joshua Zirkzee mencetak gol saat Manchester United bermain imbang 1-1 lawan Wolverhampton di Old Trafford pada Rabu (31/12/2025). Antara/Manutd.com

jpnn.com - JAKARTA - Laga Manchester United vs Wolverhampton Wanderers pada pekan ke-19 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Old Trafford, Rabu dini hari WIB berakhir dengan skor imbang 1-1.

Setan Merah gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi poin.

Dalam pertandingan itu, MU unggul terlebih dahulu lewat gol Joshua Zirkzee sebelum disamakan oleh Wolves melalui gol Ladislav Krejci.

Hasil tersebut membuat Manchester United harus menunda ambisi menembus lima besar klasemen. Setan Merah tertahan di posisi keenam dengan koleksi 30 poin.

Sementara itu, tambahan satu poin tak mengubah posisi Wolverhampton sebagai juru kunci klasemen dengan tiga poin dan memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka menjadi 19 pertandingan beruntun, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris.

Sejak awal pertandingan, MU tampil dominan dengan penguasaan bola lebih baik.

Peluang pertama hadir pada menit ke-15 melalui tembakan Benjamin Sesko, tetapi bola masih melebar di sisi kanan gawang.

Wolverhampton membalas lewat upaya Hwang Hee-chan, tetapi sepakan penyerang Korea Selatan itu melambung di atas mistar.

