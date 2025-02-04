Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Muannas Soroti Dugaan Pelecehan Agama oleh Pandji Pragiwaksono

Minggu, 11 Januari 2026 – 00:51 WIB
Muannas Soroti Dugaan Pelecehan Agama oleh Pandji Pragiwaksono - JPNN.COM
Muannas Alaidid. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono terus menjadi sorotan publik setelah pertunjukan stand-up comedy terbarunya bertajuk "Mens Rea" yang dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia dan ditayangkan di platform digital.

Pertunjukan tersebut menjadi polemik karena materi yang dibawakan Pandji tidak sekadar melontarkan kritik sosial atau politik, tetapi dianggap telah mengajak publik menertawakan praktik ibadah umat Islam di hadapan ribuan penonton.

Founder Indonesian Cyber, Muannas Alaidid, menganggap materi dalam penampilan Pandji yang diduga melecehkan agama Islam dengan menyinggung candaan soal ibadah salat tersebut telah melewati batas kebebasan berekspresi.

Baca Juga:

Dalam unggahan di platform media sosial Instagram dan X @muannas_alaidid pada Sabtu (10/1), Muannas menyampaikan bahwa materi Pandji Pragiwaksono soal sholat dianggap telah merusak akidah Islam dengan menjadikan sholat sebagai bahan lelucon di ruang publik.

Dia juga mengingatkan publik terkait rekam jejak Pandji yang sebelumnya menuai kritik usai menyinggung kelompok lain. Menurutnya, polemik kali ini jauh lebih serius karena menyentuh ranah keyakinan umat.

"Setelah melecehkan Suku Toraja, sekarang Pandji Pragiwaksono melecehkan agama Islam. Dia mengumpulkan puluhan ribu orang untuk mengajak mereka menertawakan salat dan ormas Islam," tulis Muannas.

Baca Juga:

Menurut Muannas, menjadikan salat sebagai bahan satire politik merupakan tindakan yang tidak pantas dan berpotensi melukai perasaan umat Islam.

"Apakah harus membawa-bawa agama dalam urusan politik? Apa melecehkan agama dan suku di Indonesia sekarang sudah dianggap sebagai kebebasan berekspresi?” ujar dia.

Founder Indonesian Cyber Muannas Alaidid mengkritik penampilan Pandji Pragiwaksono dalam stand up comedy bertajuk Mens Rea.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Muannas Alaidid  mens rea  pelecehan agama  Pandji Pragiwaksono 
BERITA MUANNAS ALAIDID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp