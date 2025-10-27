Mudahkan Transaksi Perbankan, BTN Digital Store Hadir di Bintaro, BSD & PIK

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) meluncurkan BTN Digital Store di tiga lokasi yakni Bintaro Jaya, Bumi Serpong Damai (BSD), dan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Ketiga lokasi tersebut dipilih karena dikenal sebagai area perumahan dan komersial yang tinggi populasinya serta lengkap dengan berbagai aktivitas bisnis.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, sebagai bank modern yang telah menjalankan transformasi digital, BTN menghadirkan Digital Store yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk memberikan layanan lebih cepat dan relevan bagi kebutuhan nasabah sehari-hari, terutama di kawasan urban kota Jakarta.

“Kehadiran tiga outlet digital ini memperkuat komitmen BTN dalam menghadirkan layanan perbankan digital yang modern, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan nasabah masa kini. Ini merupakan inovasi nyata kami dalam menciptakan pengalaman perbankan yang lebih baik bagi nasabah,” ujar Nixon.

Nixon menjelaskan, sebagai sarana layanan perbankan berbasis teknologi, BTN Digital Store turut mendukung kemudahan akses terhadap produk dan layanan BTN di kawasan pusat bisnis dan gaya hidup seperti Bintaro Jaya, BSD, dan PIK.

Ketiga Digital Store ini telah resmi beroperasi sejak Oktober 2025 dan melengkapi tiga outlet digital lainnya yang telah beroperasi lebih awal, yakni Kantor Cabang (KC) Jakarta Kuningan, Kantor Cabang Pembantu (KCP) DPR MPR RI, dan KCP Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selain itu, BTN juga telah menghadirkan 13 Digital Store non-permanen di berbagai kota selain Jakarta, yakni Bandung, Malang, Solo, Surabaya, Tangerang, dan Yogyakarta.

Berbeda dengan kantor cabang konvensional, kata Nixon, BTN Digital Store hadir sebagai experience center dengan konsep self-service dan superstaff, sehingga prosesnya bisa lebih efisien dan seamless.