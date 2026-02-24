Mudik 2026, Hino Mendirikan 18 Posko Siaga Lebaran 24 Jam

jpnn.com, JAKARTA - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) kembali membuka posko lebaran 2026 di 18 lokasi strategis mulai dari 17-26 Maret 2026 yang beroperasi selama 24 Jam.

Langkah itu dilakukan untuk menghadapi periode mudik Lebaran 2026 yang menjadi salah satu masa tersibuk bagi sektor transportasi.

Sales & After Sales Director HMSI, Susilo Darmawan mengatakan pada periode mudik, kendaraan Hino memiliki peran yang sangat penting, baik untuk melayani angkutan penumpang maupun memastikan distribusi kebutuhan pokok dan BBM tetap berjalan.

Baca Juga: Produksi Hino Turun Drastis Imbas Masuknya Truk Impor China ke RI

"Dengan menyiagakan 18 titik pusat layanan di jalur strategis, kami ingin memastikan pelanggan merasa lebih tenang karena armada mereka mendapatkan dukungan yang siap membantu selama masa operasional yang sangat padat," ungkap Susilo pada saat pres conference di Jakarta, Jumat (27/2).

Dia menambahkan sejumlah posko mudik lebaran itu untuk memberikan rasa tenang bagi pelanggan agar operasional kendaraan tetap berjalan lancar di tengah tingginya mobilitas selama musim mudik dan arus balik.

Tidak hanya armada bus yang melayani angkutan penumpang, tetapi truk pengangkut kebutuhan pokok serta truk distribusi BBM yang tetap beroperasi dan memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat selama Lebaran.

Adapun 18 titik pusat layanan yang terdiri dari 11 Posko Lebaran dan 7 Bengkel Siaga yang tersebar di jalur utama mudik nasional.

Kehadiran titik layanan itu menjadi bagian dari komitmen Total Support Hino, memastikan pelanggan mendapatkan dukungan teknis yang mudah dijangkau saat dibutuhkan.