Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Mudik 2026, Hutama Karya Kebut Pemeliharaan & Perbaikan di Tol Trans Sumatera

Sabtu, 07 Maret 2026 – 18:15 WIB
Mudik 2026, Hutama Karya Kebut Pemeliharaan & Perbaikan di Tol Trans Sumatera - JPNN.COM
Petugas saat melakukan pemeliharaan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Foto: Dokumentasi Hutama Karya.

jpnn.com - PALEMBANG - PT Hutama Karya bersama anak perusahannya, PT Hakaaston (HKA), menggesa perbaikan jalan di beberapa titik Tol Trans Sumatera.

Kedua perusahaan berkolaborasi untuk memastikan aspal tol tetap kokoh dan aman saat dilintasi para pemudik Lebaran 2026.

Fokus perbaikan di dua jalur utama, yakni Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Terpeka) dan Tol Pekanbaru - Dumai (Permai).

Baca Juga:

Adapun untuk pemeliharaan di Tol Permai dilakukan pada dua titik, yaitu KM 49+250 hingga KM 49+200 serta KM 78+856 sampai KM 78+760. 

Untuk ruas Tol Terpeka, penanganan dilakukan pada sejumlah segmen yang tersebar mulai dari KM 188+542,50 hingga KM 330+404,00 pada Jalur A. Semua perbaikan itu dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan berkendara. 

Plh.Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani mengatakan pemeliharaan pada titik-titik tersebut ditargetkan rampung sebelum 10 Maret 2026. 

Baca Juga:

"Percepatan pemeliharaan ini merupakan langkah BUJT untuk menjaga standar kualitas layanan jalan tol,” tutur Hamdani, Sabtu (7/3/2026). 

Hutama Karya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses pekerjaan berlangsung.

Hutama Karya bersama anak perusahaannya PT Hakaaston melakukan pemeliharaan di JTTS ruas Tol Terganggi Besar - Kayu Agung (Terpeka) dan Tol Pekanbaru - Dumai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mudik Lebaran  Tol Trans Sumatera  Hutama Karya  mudik 
BERITA MUDIK LEBARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp