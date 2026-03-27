Mudik Aman dan Lancar, Petisi Ahli Apresiasi Kinerja Polri

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (PETISI AHLI) Pitra Romadoni Nasution menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Korlantas Polri, atas keberhasilan dalam mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 melalui pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Sebagaimana diketahui, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho secara resmi telah menutup Operasi Ketupat 2026 yang berlangsung sejak 13 Maret hingga 25 Maret 2026 dengan capaian yang sangat positif.

Salah satu indikator utama keberhasilan tersebut adalah penurunan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas hingga 30,41% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pitra Romadoni Nasution menilai capaian tersebut merupakan bukti nyata profesionalisme dan dedikasi tinggi Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada momentum krusial seperti arus mudik dan balik Lebaran.

“Keberhasilan Polri dalam menekan angka kecelakaan hingga lebih dari 30 persen merupakan prestasi luar biasa. Ini menunjukkan bahwa strategi pengamanan, rekayasa lalu lintas, dan pendekatan humanis yang dilakukan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Pitra.

Lebih lanjut, ia menyoroti keberhasilan penerapan rekayasa lalu lintas seperti One Way Nasional dan inovasi One Way Sepenggal Presisi yang terbukti mampu menjaga kelancaran arus kendaraan meskipun terjadi lonjakan volume kendaraan secara signifikan.

“Dengan berbagai inovasi tersebut, arus mudik dan arus balik dapat terpantau lancar, aman, dan terkendali. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara melalui Polri dalam memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan rasa aman dan nyaman,” tambahnya.

Pitra juga mengapresiasi komitmen Polri yang tidak berhenti setelah berakhirnya Operasi Ketupat.