Seputar Mudik

Mudik Berdua agar Terasa Romantis, tetapi Pupu Sempat Mengamuk, Oalah

Selasa, 17 Maret 2026 – 14:23 WIB
Seorang pemudik membawa kucing peliharaan mudik di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, Selasa (17/3/2026) dini hari. Foto: ANTARA/Desi Purnama Sari

jpnn.com - CILEGON - Pucul, seorang pemudik asal Tangerang, Banten, membawa kucing peliharaannya pulang kampung di Lampung guna merayakan Idulfitri 1447 Hijriah/Lebaran 2026.

Pupu, nama kucing itu, dimasukkan di kandang yang diikat di jok sependa motor Pucul, menyeberang ke Lampung melalui Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Selasa (17/3) dini hari.

Bukan tanpa alasan Pucul memboyong kucing jantan itu untuk mudik Lebaran 2026.

Dia mengaku terpaksa membawa hewan kesayangannya karena tidak ada anggota keluarga lain yang tinggal di rumah untuk merawatnya selama masa mudik.

Keputusan ini juga diambil sebagai strategi untuk menekan pengeluaran selama masa libur lebaran 2026.

Pucul memilih membawa kucingnya sendiri daripada harus mengeluarkan biaya tambahan untuk jasa penitipan hewan (pet hotel).

"Baru kali ini mudik sambil bawa kucing. Biasanya saya simpan di penitipan, tetapi tahun ini untuk menghemat biaya jadi saya lebih memilih untuk membawa kucing saya mudik juga," ujar Pucul saat ditemui di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Selasa dini hari.

Pucul menceritakan bahwa ia melakukan perjalanan hanya berdua dengan Pupu menggunakan sepeda motor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

