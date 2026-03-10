Mudik dengan Kendaraan Pribadi: Cek Komponen Rem Ini

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang mudik Lebaran, kondisi kendaraan menjadi perhatian utama para pemilik. Salah satu komponen yang tak boleh luput dari pengecekan ialah sistem pengereman.

Fungsinya krusial, karena keselamatan penumpangnya sangat bergantung pada kemampuan mobil berhenti dengan aman, terlebih saat kendaraan membawa beban penuh selama perjalanan jauh.

Asisten Kepala Layanan Departemen Purnajual PT. Suzuki Indomobil Sales, Hariadi, mengingatkan pentingnya memastikan performa rem tetap optimal sebelum kendaraan digunakan untuk perjalanan panjang.

Baca Juga: 4 Tips Mudik Aman dan Nyaman Menggunakan Mobil

"Sistem pengereman yang responsif menjadi faktor penting untuk menghadapi beragam kondisi jalan, mulai dari lalu lintas padat hingga jalur menanjak dan menurun," kata Hariadi dalam keterangannya, Selasa (10/3).

Salah satu komponen yang perlu mendapat perhatian ialah kampas rem.

Ketebalan kampas yang sudah menipis dapat mengurangi daya cengkeram saat pengereman.

Baca Juga: 3 Tips Aman Berkendara Malam Hari Saat Musim Mudik Tiba

Jika kondisinya berada di bawah batas aman, penggantian sebaiknya dilakukan agar tidak merusak komponen lain, termasuk piringan cakram.

Permukaan cakram juga perlu diperhatikan agar tetap rata dan tidak mengalami perubahan bentuk.