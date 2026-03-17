Mudik Gratis 2026, IKA Usakti Berangkatkan Civitas Akademika ke Kampung Halaman

jpnn.com, JAKARTA - IKA Trisakti kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap mahasiswa dan civitas akademika dengan menghadirkan program Mudik Gratis 2026.

Inisiatif ini menjadi solusi bagi mereka yang ingin pulang kampung dengan aman dan nyaman tanpa terbebani biaya transportasi.

Program ini secara khusus ditujukan bagi civitas akademika Universitas Trisakti, dengan dua kota tujuan utama, yaitu Yogyakarta dan Surabaya.

Untuk rute Yogyakarta, peserta akan melalui jalur Kartosuro – Klaten – Prambanan – Kalasan – Yogyakarta.

Sementara itu, rute Surabaya mencakup Solo – Sragen – Ngawi – Madiun – Surabaya, memberikan akses bagi peserta dari berbagai titik di Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

Pelepasan perserta dilaksanakan pada Selasa (17/03) pukul 13.00 WIB di Kampus A (Grogol), Universitas Trisakti, Jakarta Barat

Mudik gratis ini dilepas langsung oleh Sekjen IKA TRISAKTI Lukman Sungkar (alumni FE Usakti) dan didampingi oleh Kaprodi Akuntansi Dr. Murtanto.

Dalam sambutannya, Sekjen IKA Trisakti menyampaikan kegiatan ini rutin dilaksanakan atas arahan Ketua Umum IKA Trisakti Maman Abdurrahman yang juga merupakan Menteri UMKM RI.