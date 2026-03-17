Mudik Gratis 2026: PGN Sediakan 21 Bus Menuju 12 Rute Perjalanan

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menggelar Program Mudik Gratis PGN 2026, sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 1447 Hijriah.

Pelepasan pemudik dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Jumat (13/3), dengan tujuan berbagai kota di Pulau Jawa.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif nasional Mudik Gratis BUMN 2026.

Melalui penyediaan transportasi massal yang terorganisir, PGN berupaya menghadirkan perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat.

Direktur Utama PGN, Arief Kurnia Risdianto, menyampaikan mudik gratis ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan manfaat yang lebih luas dari bisnis energi yang dijalankan.

Untuk itu, selain memastikan pasokan energi tetap andal selama periode Lebaran, PGN juga berkomitmen menghadirkan dampak sosial bagi masyarakat melalui berbagai inisiatif yang mendukung mobilitas, keselamatan perjalanan, serta kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah melalu program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

“Sejalan dengan semangat Pertamina Energizing Indonesia, PGN berkomitmen menghadirkan energi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Arief.

Pada program tahun ini, PGN menyiapkan sekitar 21 armada bus dengan kapasitas masing-masing 40-45 penumpang.