Mudik Gratis BUMN 2026, Askrindo Fasilitasi 500 Peserta dengan Asuransi

jpnn.com, JAKARTA - Askrindo kembali berpartisipasi dalam Program Mudik Gratis BUMN 2026 bertema “Mudik Aman, Berbagi Harapan” untuk menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Pada tahun ini, Askrindo memberangkatkan sekitar 500 peserta menggunakan 10 unit bus yang melayani 13 rute ke berbagai kota tujuan.

Pelepasan peserta dilakukan pada 17–18 Maret 2026 di kawasan Gelora Bung Karno sebagai bagian dari program mudik bersama BUMN secara nasional.

Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko Askrindo Mahelan Prabantarikso, menyatakan keikutsertaan perusahaan merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat dalam momen mudik Lebaran.

“Program Mudik Gratis BUMN ini menjadi bentuk kontribusi kami dalam membantu masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan lebih mudah, aman, dan nyaman. Mudik bukan hanya perjalanan, tetapi juga momen kebersamaan yang sangat berarti bersama keluarga,” ujarnya.

Selain menyediakan transportasi, Askrindo juga memberikan perlindungan asuransi bagi seluruh peserta selama perjalanan. Direktur Keuangan dan Plt. Direktur Teknik Askrindo, Leonardo Henry Gavaza, menegaskan bahwa aspek keamanan menjadi prioritas utama.

“Setiap peserta mendapatkan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri selama perjalanan mudik. Ini merupakan komitmen kami untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para pemudik,” kata Leonardo.

Program Mudik Gratis BUMN 2026 merupakan inisiatif bersama perusahaan pelat merah melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bawah koordinasi Kementerian BUMN.