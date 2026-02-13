Close Banner Apps JPNN.com
Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja Targetkan 23.500 Pemudik

Jumat, 13 Februari 2026 – 18:56 WIB
Ilustrasi peserta program mudik gratis dari BUMN. Dok: Jasa Raharja.

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja menggelar program mudik gratis dalam rangka menyambut Idulfitri 1447 Hijriah. Program tersebut menjadi bagian dari Mudik Gratis BUMN 2026 yang diinisiasi Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara.

Program Mudik Gratis BUMN 2026 menargetkan lebih dari 100 ribu pemudik dengan melibatkan 96 perusahaan BUMN dan anak perusahaan.

Layanan disiapkan melalui moda transportasi bus, kereta api, dan kapal laut dengan tujuan berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Secara khusus, Jasa Raharja menargetkan 23.500 pemudik pada 2026. Jumlah itu meningkat 11,41 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut diiringi penambahan armada dan perluasan titik keberangkatan guna menjangkau lebih banyak masyarakat serta mengurangi kepadatan lalu lintas selama arus mudik Lebaran.

Program bertema “Mudik Aman, Berbagi Harapan” itu selaras dengan Asta Cita Pemerintah, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan.

Jasa Raharja menegaskan komitmennya menjadikan aspek keselamatan sebagai prioritas melalui penyediaan armada yang aman dan nyaman.

Direktur Utama Jasa Raharja sekaligus Ketua Koordinator Mudik Gratis BUMN 2026, Muhammad Awaluddin, menyatakan program ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen keselamatan.

