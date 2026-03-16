Mudik Gratis Jateng 2026, Bejo Jahe Merah Bagikan 32 Ribu Paket Herbal

jpnn.com, JAKARTA - Tradisi mudik lebaran selalu menjadi momen yang dinantikan. Perjalanan jauh tentu menguras tenaga dan membuat tubuh rentan terkena masuk angin.

Menyadari hal tersebut, Bejo Jahe Merah kembali hadir mendukung program Mudik Gratis Jateng 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pada acara pelepasan yang berlangsung di Museum Purna Bhakti Pertiwi, TMII, Jakarta, Senin (16/3), Bejo Jahe Merah melalui kampanye "Silaturahmi Jangan Putus, Masuk Angin Bejo Yang Urus" mendistribusikan sebanyak 32 ribu paket kepada para pemudik.

"Dukungan ini bertujuan memastikan kondisi tubuh para peserta tetap hangat dan fit selama di perjalanan hingga tiba di kampung halaman," kata Head of OTC, Women Health and Natural Wellness Category PT Bintang Toedjoe, Andry Mahyudi.

Dia menyatakan bahwa partisipasi Bejo Jahe Merah merupakan bentuk komitmen untuk selalu hadir di momen penting masyarakat Indonesia.

"Kami ingin para pemudik bisa hangat di perjalanan dan sehat di kampung halaman. Jangan sampai tiba di rumah justru tidak maksimal berkumpul karena masuk angin," tuturnya.

Senada itu, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi mengapresiasi kontribusi sektor swasta yang membantu mewujudkan mudik yang aman, nyaman, dan sehat.

Dia menekankan bahwa menjaga stamina selama perjalanan sangat penting, agar momen silaturahmi di kampung halaman tidak terganggu oleh masalah kesehatan.