Mudik Gratis MS Glow 2026 Heboh, Ada Konser Musik dan Tarian Viral

jpnn.com, JAKARTA - MS Glow Beauty kembali menghadirkan program Mudik Gratis 2026 sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

Tahun ini, sebanyak 400 pemudik diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menuju berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Program ini menjadi bukti konsistensi MS Glow dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat yang ingin pulang kampung tanpa terbebani biaya transportasi. Tiga rute utama yang disediakan meliputi Jakarta – Semarang – Surabaya, Jakarta – Surabaya – Malang, serta Jakarta – Solo – Yogyakarta. Seluruh perjalanan didukung armada dari Juragan 99 Trans.

Kegiatan ini juga terselenggara melalui kolaborasi bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni (UKP Muda Seni), memperkuat sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Mudik Gratis ini adalah program yang selalu kami hadirkan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian kami. Kami ingin menjadi jembatan kebahagiaan bagi masyarakat agar bisa berkumpul dengan keluarga di momen Lebaran tanpa harus memikirkan biaya perjalanan.” ungkap Founder J99 Corp., Gilang Widya Pramana saat pelepasam Mudik Gratis 2026 di TMII, Kamis (19/3).

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Seni (UKP Muda Seni), Raffi Ahmad turut memberikan dukungan penuh terhadap program ini sebagai bagian dari upaya mendorong kepedulian sosial dan memperluas akses masyarakat untuk dapat merayakan Lebaran bersama keluarga.

Baca Juga: ASDP Gandeng Jasaraharja Putera Hadirkan Mudik Gratis di Wilayah Indonesia Timur

“Program Mudik Gratis ini salah satu bentuk nyata kepedulian bersama untuk membantu masyarakat bisa pulang ke kampung halaman. Saya sangat mengapresiasi inisiatif MS GLOW yang konsisten menghadirkan program berdampak seperti ini,” ujar Raffi.

Tak hanya menjadi perjalanan pulang kampung, acara pelepasan mudik juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan, mulai dari tarian betawi dan palang pintu, joget bersama content creator yang tengah naik daun, emak-emak “korban bank emok”, penampilan dari Aldi Taher, hingga pembagian uang saku dan parcel yang menambah kebahagiaan para pemudik sebelum keberangkatan.