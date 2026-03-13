Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Mudik Gratis Pemprov Jabar Bantu Tekan Pengeluaran Masyarakat Jelang Idulfitri

Jumat, 13 Maret 2026 – 14:38 WIB
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan melepas puluhan bus yang mengantar para pemudik dalam program mudik gratis di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Jumat (13/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mulai memberangkatkan masyarakat yang ikut dalam program mudik gratis.

Keberangkatan menuju daerah di Pulau Jawa itu dimulai dari Terminal Leuwipanjang dan dilepas oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan.

Erwan mengatakan total ada 3.000 pemudik yang mendaftar melalui aplikasi Sapa Warga.

Sejumlah jalur yang disediakan seperti Bandung - Sukabumi, Bandung - Solo, dan Bandung - Yogjakarta.

"Pendaftar itu 2.500, ada tambahan dari Jasa Raharja jadi totalnya 3.000. Kami sudah siapkan 74 bus dalam acara mudik gratis ini," kata Erwan saat ditemui seusai melepas para pemudik di Termina Lw.Panjang, Kota Bandung, Jumat (13/3).

Erwan mengatakan pihaknya ingin membantu masyarakat untuk menekan pengeluaran jelang Idulfitri, salah satunya melalui program mudik gratis Dinas Perhubungan (Dishub).

Masyarakat yang ikut program dipastikan tidak perlu mengeluarkan uang pribadi, karena biaya keberangkatan sudah ditanggung oleh pemerintah. Namun, kepulangan dilakukan secara mandiri.

Selain itu, Pemprov Jabar juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah tujuan pemudik agar warga Jawa Barat yang ada dirantau bisa pulang ke daerahnya masing-masing.

Pemprov Jabar berangkatkan 3.000 peserta mudik gratis dari Terminal Leuwipanjang dengan 74 bus. Program ini membantu warga menekan biaya jelang Lebaran.

