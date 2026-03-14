Mudik Gratis PSI, Kaesang Pangarep Lepas 200 Bus yang Angkut 11.800 Peserta

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep, melepas 11.800 peserta "Mudik Asik 2026 Bareng PSI" di Parkir Timur Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).

Di lokasi pemberangkatan, Kesang yang didampingi sang istri Erina Gudono, disambut Sekjen DPP PSI sekaligus Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Wakil Ketua Umum DPP PSI yang juga Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Bendahara Umum DPP PSI Fenty Noverita, dan jajaran pengurus DPP PSI lain.

Kaesang dan istri menyempatkan diri memasuki beberapa bus untuk menyapa para pemudik.

Tak berapa lama, ia pun langsung melepas keberangkatan 200 bus pemudik gratis PSI yang menuju sejumlah kota di Pulau Jawa. Di antaranya Cirebon, Semarang, Solo, Madiun, dan Surabaya.

Raja Juli Antoni mengatakan mudik gratis ini merupakan upaya PSI untuk membuat suasana Idul Fitri yang meriah dan bahagia.

Menurutnya, mudik adalah salah satu tradisi yang baik menjelang Idul Fitri di Indonesia.

"Mudik tidak hanya sekadar pindah fisik dari kota ke desa, tetapi ini juga silaturahim, bagian dari distribusi kekayaan di ibu kota ke desa-desa, sekaligus nanti akan menumbuhkan spirit baru berjuang di ibu kota ketika lebaran selesai," kata Raja usai melepas pemudik. (dil/jpnn)