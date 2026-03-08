Mudik Gratis Pulang Basamo 2026 Diikuti 12 Ribu Perantau Minang, Andre Singgung Pertumbuhan Ekonomi di Sumbar

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menggelar mudik gratis dengan tema Pulang Basamo ke Sumatera Barat (Sumbar) pada Lebaran 2026.

Andre menyediakan 250 bus untuk mengangkut 12 ribu pemudik dari Jakarta ke berbagai daerah di Sumbar.

Andre mengatakan dalam empat tahun ke belakang sudah menggelar mudik gratis dari Jakarta ke Sumbar.

Legislator fraksi Gerindra itu menyebut program mudik gratis menjadi bagian dari komitmen Presiden RI Prabowo Subianto membantu masyarakat perantauan dari Minang agar dapat pulang kampung saat Lebaran 2026.

“Acara ini memang tahun yang keempat kami laksanakan. Tahun pertama 75 bus, tahun kedua 200 bus, tahun ketiga 250 bus, dan tahun ini alhamdulillah tetap 250 bus,” kata Andre saat melepas pemudik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (8/3).

Andre mengatakan tiket mudik gratis langsung habis dalam waktu singkat setelah dibuka, karena tingginya minat masyarakat.

“Dilaksanakan secara gratis, tiketnya war. Alhamdulillah dalam setengah jam itu habis,” ujarnya.

Selain mendapatkan transportasi gratis, para pemudik juga memperoleh snack serta makanan selama perjalanan. Rombongan bus juga mendapat pengawalan dari kepolisian hingga tiba di Sumatera Barat.