JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Mudik Jadi Peluang Ekonomi, GMT Property Services Ajak Karyawan Bawa Produk Lokal

Sabtu, 21 Maret 2026 – 14:16 WIB
Mudik Jadi Peluang Ekonomi, GMT Property Services Ajak Karyawan Bawa Produk Lokal - JPNN.COM
Ilustrasi hasil bumi masyarakat daerah. Foto: Humas Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Momentum mudik Lebaran tahun ini dimanfaatkan secara berbeda oleh GMT Property Services. 

Tidak sekadar menjadi tradisi pulang kampung, mudik justru diubah menjadi peluang produktif yang mampu menggerakkan ekonomi daerah.

Melalui inisiatif bertajuk “Mudik Produktif”, GMT Property Services mendorong karyawannya untuk membawa hasil bumi dari kampung halaman, yang kemudian diserap langsung oleh unit bisnis perusahaan, SAYUR KENDAL.

Pemilik SAYUR KENDAL Rayhan Ch. Siego menjelaskan program ini dirancang untuk mendorong keterlibatan seluruh karyawan dalam mengembangkan usaha SAYUR KENDAL yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Rayhan, mudik merupakan leverage point strategis—bukan hanya mobilitas sosial, tetapi juga peluang ekonomi yang nyata.

“Ini bukan sekadar program HR, tetapi inisiatif lintas fungsi yang terhubung dengan strategi bisnis, operasional, dan pengembangan karyawan,” ujarnya.

Konsep Sederhana, Dampak Nyata

Mario Febriano selaku HR Director GMT Property Services menjelaskan program ini dirancang secara cepat dan adaptif menjelang musim mudik. Konsepnya sederhana karyawan yang pulang kampung dapat membawa komoditas lokal seperti cabai, bawang, jahe, kunyit, hingga emping.

Momentum mudik Lebaran tahun ini dimanfaatkan secara berbeda oleh GMT Property Services.

