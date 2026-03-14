Mudik Lebaran: 16.013 Unit Kendaraan menyeberang via Pelabuhan Ciwandan

jpnn.com, CILEGON - Sebanyak 16.013 unit kendaraan telah menyeberang menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, hingga H-6 Lebaran 2026.

Selain belasan ribu kendaraan, tercatat sebanyak 20.698 orang penumpang telah dilayani melalui 115 perjalanan kapal (vessel call).

“Operasional hingga H-6 Angkutan Lebaran 2026 berjalan dengan baik dan kondusif. Kami terus memantau pergerakan trafik secara real-time guna memastikan pelayanan kepada pengguna jasa tetap optimal dengan melayani sepenuh hati,” ujar General Manager Pelindo Regional 2 Banten Benny Ariadi di Cilegon, Minggu.

Berdasarkan rincian data akumulatif, total kendaraan yang menyeberang terdiri dari 8.144 unit sepeda motor dan 7.869 unit truk logistik.

Khusus untuk pergerakan harian ini terdapat 6.524 unit kendaraan yang melintas, menandakan peningkatan aktivitas di pelabuhan.

Pihak Pelindo memastikan seluruh fasilitas operasional, mulai dari optimalisasi area tunggu (buffer area), kesiapan dermaga, hingga fasilitas pendukung, seperti posko kesehatan dan area istirahat, tetap terjaga dalam kondisi siap siaga.

Sinergi bersama operator kapal, otoritas pelabuhan, serta aparat keamanan terus diperkuat guna mengantisipasi dinamika arus kendaraan yang diprediksi akan terus meningkat mendekati puncak arus mudik.

“Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk tetap mengikuti arahan petugas di lapangan serta mempersiapkan perjalanan dengan baik agar proses penyeberangan berlangsung aman, nyaman, dan tertib,” tutup Benny. (antara/jpnn)



