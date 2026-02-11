Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Mudik Lebaran 2026, Pelita Air Beri Diskon Hingga 21 Persen

Rabu, 11 Februari 2026 – 16:27 WIB
Mudik Lebaran 2026, Pelita Air Beri Diskon Hingga 21 Persen - JPNN.COM
Pesawat Pelita Air. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai Pelita Air menghadirkan diskon tiket hingga 21% untuk seluruh rute domestik selama musim IdulFitri.

Pengamat Moch Taufik Syakhrilillah menilai langkah Pelita Air sebagai upaya yang patut diapresiasi.

“Langkah ini sangat bagus dan patut diapresiasi. Di musim mudik Lebaran, harga tiket pesawat biasanya cukup mahal,” ujar Taufik.

Baca Juga:

Menurutnya, dukungan Pelita Air ini menjadi momen penting bagi masyarakat yang tengah merencanakan perjalanan mudik agar dapat mengamankan tiket lebih awal.

“Dukungan dalam bentuk promo seperti ini tentunya sangat dinantikan. Ini jadi kesempatan yang baik bagi para pemudik untuk segera mengamankan tiket mudiknya," imbuhnya.

Taufik juga membagikan tips bagi masyarakat agar perjalanan mudik dapat direncanakan dengan lebih nyaman dan efisien.

Baca Juga:

“Pemudik disarankan untuk selalu mengikuti media sosial maskapai kesayangan seperti Pelita Air agar tidak ketinggalan informasi promo terbaru. Selain itu, sebaiknya segera melakukan pemesanan tiket jauh-jauh hari sebelum ketersediaan kursi habis,” tutupnya.

Mulai 10 Februari 2026, pemerintah mengumumkan program stimulus Idulfitri guna menjaga mobilitas masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi saat musim Lebaran.

Dukungan Pelita Air terhadap program stimulus ekonomi turut mendapat respons positif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelita Air  tiket pesawat  mudik  Lebaran  diskon tiket pesawat 
BERITA PELITA AIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp