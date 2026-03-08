Mudik Lebaran 2026, Sisa Tiket Kereta Daop 1 Jakarta Menipis pada Tanggal Favorit

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak 625.231 tiket kereta api jarak jauh telah terjual untuk masa Angkutan Lebaran 2026.

Angka tersebut setara dengan 58 persen dari total 1.076.196 tempat duduk yang disediakan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menyampaikan, periode keberangkatan 11 hingga 20 Maret 2026 menjadi waktu dengan tingkat penjualan tertinggi, dengan 422.274 tiket telah terjual oleh masyarakat.

Namun, pada periode ini masih ada sisa tempat duduk tercatat tinggal 81.797 kursi, sedangkan 21-22 Maret tersisa 22.429 kursi.

“Pada beberapa tanggal favorit tersebut, sisa tempat duduk pada 18 Maret tersisa hanya 2.435 kursi, kemudian 20 Maret tersisa 2.708 kursi, dan 19 Maret tersisa 2.998 kursi,” jelas Franoto.

Meskipun tiket pada tanggal favorit mulai menipis, KAI mencatat masih tersedia sekitar 364.730 kursi untuk keberangkatan periode 23 Maret hingga 1 April. Ketersediaan tempat duduk ini mencakup kelas eksekutif, ekonomi komersial, dan ekonomi PSO.

Adapun berdasarkan kelas layanan, ketersediaan tempat duduk saat ini masih untuk kereta eksekutif sebanyak 268.587 kursi, ekonomi komersial (144.227 kursi), dan ekonomi PSO (38.142 kursi).

Melalui program Promo Mudik, KAI menyediakan diskon hingga 30 persen untuk pembelian tiket pada 9 Maret 2026 dengan periode keberangkatan 9 hingga 20 Maret 2026, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.