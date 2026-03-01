Mudik Lebaran 2026: Tol Palembang-Betung Siap Dibuka Fungsional

jpnn.com - Ada kabar gembira buat kamu yang berencana mudik ke arah Sumatera Selatan tahun ini, Hutama Karya memastikan Tol Palembang-Betung (Seksi 1-2) siap dibuka secara fungsional untuk mendukung arus mudik dan balik lebaran 2026.

Meskipun progres kontruksinya baru mencapai sekitar 79,40 persen, Hutama Karya menjamin jalur ini aman dilalui.

Jalur yang dibuka, yakni sepanjang kurang lebih 53,2 kilometer, mulai dari STA 42+500 sampai STA 95+700 (jalur A dan B).

Dengan adanya pembukaan Tol ini dapat memangkas waktu perjalanan, dari yang biasanya makan waktu 3-4 jam, lewat Tol ini kamu hanya butuh waktu sekitar 1 jam saja.

"Fungsionalnya Tol ini adalah upaya kami siapah tidak ada lagi macet parah saat puncak mudik lebaran 2026. Kami juga menyiagakan petugas dan fasilitas darurat 24 jam untuk memastikan perjalanan pengendara aman," ujar EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah, Minggu (1/3/2026).

Hutama Karya mengimbau pengendara yang lelah agar tidak memaksakan tetap jalan.

"Bagi pengendara yang lelah, jangan dipaksakan. Kami sudah menyiapkan tempat istirahat dan pelayanan di STA 71+200 (jalur A dan B), lengkap dengan listrik dan air bersih," kata Mardiansyah.

Tak hanya itu, Hutama Karya juga menyiapkan Barrier Gate Temporary di STA 41+700 untuk tapping kartu Tol bagi pengendara yang datang dari arah Tol Kayuagung-Palembang.