Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Mudik Lebaran 2026: Tol Palembang-Betung Siap Dibuka Fungsional

Minggu, 01 Maret 2026 – 17:45 WIB
Mudik Lebaran 2026: Tol Palembang-Betung Siap Dibuka Fungsional - JPNN.COM
Tol Palembang-Betung (Seksi 1-2) dibuka fungsional untuk arus mudik dan balik lebaran 2026. Foto: Hutama Karya.

jpnn.com - Ada kabar gembira buat kamu yang berencana mudik ke arah Sumatera Selatan tahun ini, Hutama Karya memastikan Tol Palembang-Betung (Seksi 1-2) siap dibuka secara fungsional untuk mendukung arus mudik dan balik lebaran 2026.

Meskipun progres kontruksinya baru mencapai sekitar 79,40 persen, Hutama Karya menjamin jalur ini aman dilalui. 

Jalur yang dibuka, yakni sepanjang kurang lebih 53,2 kilometer, mulai dari STA 42+500 sampai STA 95+700 (jalur A dan B). 

Baca Juga:

Dengan adanya pembukaan Tol ini dapat memangkas waktu perjalanan, dari yang biasanya makan waktu 3-4 jam, lewat Tol ini kamu hanya butuh waktu sekitar 1 jam saja. 

"Fungsionalnya Tol ini adalah upaya kami siapah tidak ada lagi macet parah saat puncak mudik lebaran 2026. Kami juga menyiagakan petugas dan fasilitas darurat 24 jam untuk memastikan perjalanan pengendara aman," ujar EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Mardiansyah, Minggu (1/3/2026). 

Hutama Karya mengimbau pengendara yang lelah agar tidak memaksakan tetap jalan. 

Baca Juga:

"Bagi pengendara yang lelah, jangan dipaksakan. Kami sudah menyiapkan tempat istirahat dan pelayanan di STA 71+200 (jalur A dan B), lengkap dengan listrik dan air bersih," kata Mardiansyah. 

Tak hanya itu, Hutama Karya juga menyiapkan Barrier Gate Temporary di STA 41+700 untuk tapping kartu Tol bagi pengendara yang datang dari arah Tol Kayuagung-Palembang. 

Hutama Karya menyatakan Tol Palembang-Betung (Seksi 1-2) dibuka fungsional untuk arus mudik dan balik lebaran 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mudik Lebaran  Lebaran 2026  Tol Palembang-Betung  tol fungsional  Hutama Karya 
BERITA MUDIK LEBARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp