Mudik Lebaran Diprediksi Meningkat, ASDP Perkuat Layanan Penyeberangan di Kepulauan Riau

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut angjkutan Lebaran 2026, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan seluruh kesiapan layanan penyeberangan telah dimatangkan untuk menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menegaskan wilayah Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam sistem transportasi nasional, khususnya pada periode mudik Lebaran yang identik dengan lonjakan pergerakan penumpang dan kendaraan.

Menurut dia karakteristik wilayah kepulauan menuntut perencanaan operasi yang presisi.

"Karena itu, kami memperkuat armada, menambah frekuensi perjalanan, serta mengatur pola operasi secara terukur. Prinsip kami jelas, kapasitas harus seimbang dengan kebutuhan, dan keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” ujar Heru.

Berdasarkan data ASDP Cabang Batam, produksi Angkutan Lebaran 2026 di Pelabuhan Telaga Punggur dan Pelabuhan Tanjung Uban diproyeksikan meningkat sekitar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di Pelabuhan Telaga Punggur, pergerakan diperkirakan mencapai 64.483 penumpang dan 18.210 kendaraan.

Sementara di Pelabuhan Tanjung Uban diproyeksikan melayani 61.822 penumpang dan 17.666 kendaraan.

Kedua pelabuhan tersebut melayani berbagai lintasan yang didukung kapal yang andal, diantaranya KMP Barau, KMP Tanjung Burang, KMP Mulia Nusantara, KMP Niaga Ferry II, KMP Lome, KMP Sembilang, KMP Satria Pratama, KMP Senangin, KMP Teluk Singkil, KMP Bahtera Nusantara 01, serta KMP Bahtera Nusantara 03.