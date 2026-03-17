Mudik Nyaman Bersama TASPEN 2026 Lepas Ribuan Pemudik ke Berbagai Kota di Jawa & Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) kembali menegaskan komitmen kepedulian sosialnya dengan menyelenggarakan program 'Mudik Nyaman Bersama TASPEN 2026' dengan melepaskan 35 armada bus yang melayani berbagai rute tujuan di sepanjang Pulau Jawa hingga Sumatra dengan total peserta sebanyak 1.400 pemudik.

Armada bus program ini telah meluncur dari beberapa lokasi, seperti Gelora Bung Karno (GBK) dan Kantor Pusat TASPEN, Jakarta.

Sebagai bagian dari inisiatif Mudik Gratis BUMN, program mudik ini bertujuan memfasilitasi masyarakat untuk pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman pada momentum Idulfitri 1447 H.

Melalui program ini, TASPEN memberikan fasilitas transportasi gratis bagi masyarakat umum yang ingin merayakan lebaran bersama keluarga.

Setiap armada telah dipersiapkan secara terkoordinasi dan dilengkapi dengan pendamping perjalanan guna menjamin kualitas layanan.

Selain itu, seluruh peserta mudik juga mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri dari Taspen Life, berupa Taspen Group Personal Accident dengan Uang Pertanggungan (UP) senilai Rp 20 juta per peserta guna memastikan perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan tertib hingga tiba di tujuan.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan program Mudik Nyaman Bersama TASPEN 2026 merupakan bentuk nyata kehadiran TASPEN bagi para pemangku kepentingan, termasuk juga masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu, kami tidak hanya menyediakan sarana transportasi, tetapi juga memastikan setiap pemudik merasa tenang selama di perjalanan dengan adanya pendampingan dan asuransi jiwa dari grup usaha kami yaitu Taspen Life,” kata Henra dalam keterangannya, Selasa (17/3).