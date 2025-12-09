Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional

MUFG dan Danantara Gelar Indonesia Day di Tokyo, Dorong Kolaborasi Investasi Strategis

Selasa, 09 Desember 2025 – 19:37 WIB
Pandu Patria Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, memaparkan tinjauan makroekonomi Indonesia serta prioritas pembangunan jangka panjang Indonesia pada forum Indonesia Day in Tokyo. Foto: dok Danantara

jpnn.com, JAKARTA - MUFG Bank, Ltd. (MUFG) dan Danantara Indonesia menyelenggarakan “Indonesia Day” di Tokyo, sebuah platform khusus untuk mempromosikan dan memperdalam kerja sama investasi Indonesia–Jepang.

Kegiatan itu juga bertujuan menyalurkan modal ke prioritas pembangunan jangka panjang Indonesia. Acara ini menghadirkan delegasi pimpinan senior dari Danantara Indonesia dan sejumlah BUMN

Indonesia terkemuka di Tokyo untuk bertemu, berjejaring, dan mengeksplorasi peluang bersama dengan investor institusional dan korporasi terkemuka Jepang.

Perwakilan BUMN terkemuka Indonesia, termasuk Pertamina, PLN, BNI, Bank Mandiri, Pelindo, dan MIND ID, turut serta dalam delegasi yang dipimpin oleh Danantara Indonesia.

Dalam forum Indonesia Day, Danantara Indonesia memaparkan tinjauan makroekonomi Indonesia, sektor prioritas, dan lanskap investasi, sementara perwakilan

BUMN berbagi perspektif mengenai inisiatif yang sedang berjalan.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah investor Jepang yang antusias untuk menjalin kemitraan dengan Danantara Indonesia dan BUMN Indonesia, menegaskan keseriusan dalam membangun hubungan yang berkelanjutan.

Indonesia Day tidak hanya dirancang sebagai sebuah forum, tetapi sebagai jembatan strategis yang menghubungkan ambisi pembangunan Indonesia dengan komunitas investor Jepang.

Indonesia Day memperdalam kemitraan institusional dan memobilisasi modal jangka panjang bagi agenda pembangunan nasional Indonesia.

