Muhaimin Angkat 4 Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Jadi Anak

Jumat, 03 Oktober 2025 – 08:10 WIB

jpnn.com - SIDOARJO - Muhaimin Iskandar mengangkat empat korban selamat dari roboh atau ambruknya salah satu bangunan di Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai anak angkat.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang biasa dikenal dengan panggilan Cak Imin itu mengatakan dirinya akan menanggung pendidikan korban atas nama:

Haikal

Syaiful Rozi

Nur Ahmad

Maulana,

hingga perguruan tinggi.

Baca Juga: Tim SAR Merayap 3 Jam di Bawah Runtuhan Beton Selamatkan Santri Al Khoziny

“Insyaallah saya akan mengurus mereka sampai kuliah. Ini bentuk tanggung jawab moral agar mereka tetap punya masa depan yang cerah,” tutur Cak Imin.

Dia pun menyampaikan belasungkawa atas musibah yang melukai dan menewaskan sejumlah santri tersebut.

Ketum PKB itu berharap keluarga korban diberi ketabahan.

"Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi cobaan berat ini,” katanya.

Sebelumnya, salah satu bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ambruk pada 29 September 2025. (antara/jpnn)