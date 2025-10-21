Muhammadiyah Bangga 2 Kadernya Masuk Daftar Menteri Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Masuknya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke dalam daftar 10 menteri dengan kinerja terbaik versi Survei IndoStrategi disambut dengan rasa syukur dan kebanggaan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Wakil Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menyampaikan apresiasinya atas capaian dua kader tersebut yang dinilai menunjukkan kinerja unggul dan berintegritas tinggi dalam menjalankan amanah pemerintahan.

“Kami mengucapkan syukur kepada Allah dan ikut bangga bahwa kader Muhammadiyah memperlihatkan kinerja yang unggul. Memang dalam tradisi Muhammadiyah punya dua prinsip kinerja yaitu ikhlas dan ihsan. Ihsan inilah yang mendorong kader Muhammadiyah untuk berprestasi dalam bidang apapun juga,” kata Dadang Kahmad saat dihubungi wartawan, Selasa (21/10).

Dadang menjelaskan bahwa keberhasilan Abdul Mu’ti dan Raja Juli Antoni tidak terlepas dari pondasi ideologis Muhammadiyah yang menanamkan nilai keikhlasan dan etos kerja tinggi.

Menurutnya, kedua menteri tersebut bukan hanya memiliki motivasi kuat dari nilai-nilai organisasi, tetapi juga dibekali dengan kapasitas dan pemahaman yang mendalam di bidang masing-masing.

“Khusus menanggapi terpilihnya dua kader Muhammadiyah menjadi menteri yang berkinerja terbaik, disamping driving force-nya dari ideologi Muhammadiyah, juga secara pribadi keduanya sangat mengetahui dan memahami bidang-bidang tersebut. Kapasitas dan latar belakang pengetahuan mereka sangat mumpuni,” tuturnya.

Dia pun menegaskan capaian ini menjadi bukti bahwa kader Muhammadiyah mampu berkontribusi nyata dalam pemerintahan dan pembangunan bangsa.

“Pokoknya kami bangga atas prestasi tersebut, semoga prestasi tersebut terus dipertahankan,” tambahnya.