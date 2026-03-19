JPNN.com - Nasional - Humaniora

Muhammadiyah dan Persis Sudah Tentukan 1 Syawal, Pemerintah Tunggu Sidang Isbat Sore Ini

Kamis, 19 Maret 2026 – 18:00 WIB
Muhammadiyah dan Persis Sudah Tentukan 1 Syawal, Pemerintah Tunggu Sidang Isbat Sore Ini - JPNN.COM
Ilustrasi: Pengamatan hilal di Universitas Islam Bandung (Unisba). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat memastikan akan menggelar pemantauan hilal pada sore hari ini untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah.

Pemantauan dilaksanakan di tujuh titik, salah satunya di Universitas Islam Bandung (Unisba).

Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Jabar, Ohan Burhan mengatakan, setelah pemantauan ini kemudian hasilnya akan dilaporkan ke Kemenag pusat sebagai bahan sidang isbat.

"Pemerintah sendiri akan melakukan rukyatul hilala pada hari Kamis dan akan melakukan sidang isbat pada pukul 19.00. Kita tunggu hasil keputusan isbat tersebut yang akan diumumkan hasilnya oleh Menteri Agama RI dan kita hormati dan pedomani keputusannya," kata Ohan, Kamis (19/3/2026).

Dalam pemantauan hilal, pihaknya turut melibatkan, Pengadilan Agama, Ormas Islam dan komunitas pencinta astronomi.

Mengenai ada beberapa warga yang menggelar salat Idulfitri lebih dulu, dia memastikan hal tersebut tidak menjadi soal dan meminta untuk saling menghargai.

"Imbauan kepada masyarakat agar saling menghargai perbedaan ketika ada perbedaan waktu lebaran karna perbedaan itu adalah rahmat dan masalah keyakinan negara menjamin kebenasan untuk warganya berkeyaninan," ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah akan memutuskan waktu hari raya dan awal tahun baru Islam pada hari ini setelah sidang isbat. Dengan begitu, Ohan meminta masyarakat untuk tetap bersabar.

Kementerian Agama Jawa Barat (Kemenag Jabar) akan menggelar pemantauan hilal pada sore hari ini untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah.

