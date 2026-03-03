Close Banner Apps JPNN.com
Muhammadiyah Resmi Tetapkan Idulfitri pada 20 Maret 2026

Selasa, 03 Maret 2026 – 06:10 WIB
Ilustrasi takbir keliling menyambut Hari Raya Idulfitri. FOTO: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan Hari Raya Idulfitri atau 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. 

Hal ini merujuk dari Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah. 

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menjelaskan alasan menetapkan Hari Raya Idulfitri lebih awal dibandingkan dengan pemerintah.

"Maklumat Muhammadiyah ini normal terjadi dilakukan, karena kami menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal," kata Haedar Nashir dikutip Selasa (3/2).

Haedar menegaskan maklumat tersebut tidak bertujuan mendahului dan meninggalkan pihak lain dalam penentuan Idulfitri.

"Ini hal yang lumrah terjadi setiap tahun, sebagaimana juga berbagai organisasi Islam itu mengeluarkan kalender, baik kalender hijriah yang berisi tanggal dalam hijriah yang ada irisan dengan ritual ibadah, atau mungkin juga kalender miladiyah (masehi) yang terkait dengan tanggal yang menyangkut kegiatan publik," katanya.

Haedar menuturkan bila terjadi perbedaan maka kaum muslimin perlu  menjunjung tinggi saling menghargai dan menghormati.

"Sehingga, pesan ini justru akan memperkuat niat kita dalam beribadah," ucapnya.

