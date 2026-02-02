Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

MUI Desak RI Mundur dari Dewan Perdamaian Gaza, Istana Buka Suara

Senin, 02 Februari 2026 – 11:47 WIB
MUI Desak RI Mundur dari Dewan Perdamaian Gaza, Istana Buka Suara - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah agar Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah segera membuka dialog dengan MUI terkait permintaan tersebut.

"Kami nanti akan berdialog dengan MUI," kata Prasetyo Hadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin.

Baca Juga:

Dia menyampaikan pemerintah menghormati aspirasi MUI dan meyakini dialog menjadi ruang penting untuk memberikan penjelasan mengenai alasan Indonesia bergabung dalam forum tersebut.

“Nanti, kami akan berikan penjelasan kenapa kita (RI, red) memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ujar Prasetyo.

Dia menekankan keikutsertaan Indonesia di BoP merupakan bagian dari strategi diplomasi untuk membangun komunikasi dan menyampaikan pandangan Indonesia di tingkat internasional, khususnya terkait perjuangan kemerdekaan Palestina.

Baca Juga:

“Itu, kan (bergabung BoP, red) bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, dalam rangka supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaan,” katanya.

Terkait isu kontribusi atau iuran keanggotaan dalam BoP, Prasetyo menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia sebagai anggota forum internasional.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah agar Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dewan Perdamaian Gaza  MUI  Gaza  Board of Peace 
BERITA DEWAN PERDAMAIAN GAZA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp