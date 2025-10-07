Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

MUI Gelar Lokakarya Air, Antara Filosofi dan Tata Kelola Modern

Selasa, 07 Oktober 2025 – 08:00 WIB
MUI Gelar Lokakarya Air, Antara Filosofi dan Tata Kelola Modern - JPNN.COM
Ketua Panitia Lokakarya yang juga Ketua Bidang Seni Budaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jakarta, KH. Lutfi Hakim, dalam lokakarya bertajuk 'Menakar Masa Depan Air di Jakarta, Akankah Menjadi Air Mata?' yang bekerja sama dengan PAM JAYA, di Jakarta, Senin (6/10). Foto: Dokumen MUI Jakarta

jpnn.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jakarta bersama PAM Jaya mengelar lokakarya bertajuk “Menakar Masa Depan Air di Jakarta, Akankah Menjadi Air Mata?” di Jakarta, Senin (6/10).

Ketua Panitia Lokakarya yang juga Ketua Bidang Seni Budaya KH. Lutfi Hakim mengatakan air merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia.

Dia menjelaskan air bukan sekadar unsur alam, tetapi sumber kehidupan yang menyatu dengan nilai spiritual, budaya, dan sosial.

Baca Juga:

Menurutnya, air tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti minum, memasak, dan kebersihan, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam tradisi agama dan budaya.

“Pemahaman tentang air melampaui dimensi materialnya sebagai substansi fisik. Ia juga mencakup aspek keagamaan, filosofi, dan adat istiadat yang hidup di masyarakat,” kata Lutfi dikutip JPNN.com, Selasa (7/10).

Dalam Islam, lanjutnya, air digunakan untuk wudu dan mandi besar sebagai syarat kesucian, bahkan kitab fiqih membahas bab pertama tentang air. Dalam budaya, air menjadi simbol kehidupan, kesuburan, dan keberkahan.

Baca Juga:

Lutfi mencontohkan tradisi siraman di Jawa, melukat di Bali, hingga makna air dalam budaya Betawi melalui kendi, kentong, dan roti buaya.

Dia menekankan bahwa transformasi PAM JAYA menjadi perseroda harus sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada pelayanan publik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jakarta bersama PAM Jaya mengelar lokakarya bertajuk 'Menakar Masa Depan Air di Jakarta, Akankah Menjadi Air Mata?'

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MUI  MUI Jakarta  PAM Jaya  air  Jakarta 
BERITA MUI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp