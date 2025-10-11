Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

MUI Sebut Boikot Israel Tak Ganggu Ekonomi, Justru Dorong Produk Lokal

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 23:57 WIB
MUI Sebut Boikot Israel Tak Ganggu Ekonomi, Justru Dorong Produk Lokal - JPNN.COM
Aksi Global Strike for Palestine di Jakarta serukan boikot produk terafiliasi Israel demi kemanusiaan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa gerakan boikot terhadap produk-produk terafiliasi Israel tidak berdampak negatif pada perekonomian nasional.

Justru, langkah ini dinilai mampu memperkuat posisi produk lokal di pasar dan menjadi bentuk nyata solidaritas untuk Palestina.

Ketua MUI Bidang Dakwah, KH Cholil Nafis, menuturkan bahwa boikot merupakan senjata ekonomi yang efektif untuk menekan agresi Israel tanpa merugikan masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

“Target kami jelas, hentikan serangan ke Palestina. Kami tidak mau ada efek buruk di dalam negeri,” ujarnya di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Menurut Cholil, kekhawatiran sebagian pihak terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat gerakan boikot tidak terbukti.

Sebaliknya, langkah ini justru membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk berkembang dan mengisi ruang kosong yang ditinggalkan merek asing.

Baca Juga:

“Boikot melahirkan juara-juara baru dari kalangan pelaku usaha lokal. Ekonomi kita malah tumbuh,” katanya.

MUI mencatat, dampak gerakan ini sangat signifikan. Berdasarkan hasil survei, penjualan 92 persen dari 37 produk ibu dan bayi yang terafiliasi Israel mengalami penurunan tajam.

MUI tegaskan boikot produk terafiliasi Israel tak ganggu ekonomi, justru dorong produk lokal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MUI  produk terafiliasi Israel  aksi boikot  produk lokal 
BERITA MUI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp