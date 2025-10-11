Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

MUI Ungkap Upaya Perusahaan Terafiliasi Israel untuk Pengaruhi Sikap Boikot

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 22:42 WIB
Aksi boikot perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Ilustrasi Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap adanya upaya dari sejumlah perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Israel untuk memengaruhi sikap lembaga tersebut terkait gerakan boikot di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan itu diketahui mencoba mendekati MUI dengan menawarkan bantuan dana agar lembaga keagamaan ini tidak memasukkan produk mereka ke dalam daftar boikot.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menegaskan bahwa MUI menolak seluruh bentuk tawaran tersebut.

Dia menyebut, MUI tetap berkomitmen mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menolak segala bentuk dukungan terhadap agresi Israel.

“MUI dengan tegas menolak semua tawaran itu. Kami sampaikan bahwa MUI fokus menyerukan pembelaan terhadap Palestina sebagai sebuah kewajiban,” ujar Cholil di Jakarta, Jumat (10/10).

Cholil menambahkan, sikap tegas MUI berlandaskan pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina hukumnya wajib, sementara mendukung agresi Israel terhadap rakyat Palestina adalah haram.

Fatwa tersebut juga menjadi dasar moral bagi masyarakat Muslim dalam menentukan pilihan konsumsi dan sikap sosial.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap berbagai strategi komunikasi dan promosi yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Menurutnya, ada sejumlah pihak yang berusaha memperbaiki citra mereka dengan cara menyalurkan donasi kemanusiaan atau menjadi sponsor kegiatan keagamaan.

MUI ungkap upaya sejumlah perusahaan terafiliasi Israel yang coba pengaruhi sikap lembaga soal boikot.

