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JPNN.com - Nasional - Hukum

Muka Bupati Lalu Ahmad Zaini Ditutupi Masker, Huuuu

Senin, 20 Juli 2026 – 22:51 WIB
Muka Bupati Lalu Ahmad Zaini Ditutupi Masker, Huuuu - JPNN.COM
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/7/2026). ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik KPK membawa Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Mengenakan kemeja, jaket, topi, dan bermasker, Lalu Ahmad Zaini tiba pada Senin pukul 21.59 WIB seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Lalu Ahmad tidak menjawab satu pun pertanyaan jurnalis yang telah menunggunya sejak Senin siang.

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Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan OTT terhadap Lalu Ahmad.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 19 orang dan membawa tujuh orang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam rangkaian penyidikan, KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat dan sejumlah ruangan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

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Selain itu, KPK menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dan sejumlah dokumen dalam OTT tersebut.

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut. (ant/jpnn)

Penyidik KPK membawa Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ke Gedung Merah Putih, Jakarta, seusai terjaring OTT.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

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TAGS   Lalu Ahmad Zaini  bupati lombok barat  KPK  OTT KPK 
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