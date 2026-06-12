Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Mukhtara Air Tunjuk Mohsein Saleh Badegel sebagai Vice President Director

Jumat, 12 Juni 2026 – 13:28 WIB
Mukhtara Air Tunjuk Mohsein Saleh Badegel sebagai Vice President Director - JPNN.COM
PT Manazil Al-Mukhtara Indo atau Mukhtara Air resmi menunjuk Mohsein Saleh Badegel sebagai Vice President Director perusahaan. Foto dokumentasi Mukhtara Air

jpnn.com, JAKARTA - PT Manazil Al-Mukhtara Indo atau Mukhtara Air resmi menunjuk Mohsein Saleh Badegel sebagai Vice President Director perusahaan.

Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah strategis Mukhtara Air dalam memperkuat struktur kepemimpinan dan mendorong pengembangan bisnis di sektor penerbangan serta layanan perjalanan udara.

Keputusan pengangkatan Mohsein Saleh Badegel tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Direktur Nomor 001/PDMA/VI/2026 yang diterbitkan pada 8 Juni 2026. Surat keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh President Director Mukhtara Air, Sami Marzooq Al-Harbi.

Baca Juga:

"Penguatan manajemen menjadi langkah penting perusahaan dalam menghadapi tantangan sekaligus menangkap peluang industri penerbangan ke depan," kata President Director Mukhtara Air, Sami Marzooq Al-Harbi dalam pernyataan resminya dikutip Jumat (12/6).

Berdasarkan keputusan tersebut, Mohsein Saleh Badegel efektif menjabat sebagai Vice President Director Mukhtara Air sejak 8 Juni 2026.

“Dengan penunjukan ini, kami berharap struktur kepemimpinan Mukhtara Air semakin solid. Kami percaya pengalaman, kompetensi, dan kapasitas kepemimpinan yang dimiliki Mohsein Saleh Badegel dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perusahaan,” ujarnya.

Baca Juga:

Sami juga berharap seluruh jajaran Mukhtara Air memberikan dukungan penuh kepada Mohsein Saleh Badegel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab barunya.

Sementara itu, Mohsein Saleh Badegel menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk bergabung dalam jajaran pimpinan Mukhtara Air.

PT Manazil Al-Mukhtara Indo atau Mukhtara Air resmi menunjuk Mohsein Saleh Badegel sebagai Vice President Director perusahaan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mukhtara Air  Mohsein Saleh Badegel  Direksi  penerbangan 
BERITA MUKHTARA AIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp