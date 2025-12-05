Muktamar Dipercepat, PBNU Gelar Pleno 9-10 Desember Menentukan Pj Ketum Definitif

Jumat, 05 Desember 2025 – 19:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Imron Rosyadi Hamid menyebutkan pihaknya bakal melaksanakan Muktamar yang dipercepat dari jadwal semula.

Dia mengatakan Muktamar perlu dilaksanakan demi menindaklanjuti Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025.

"Mungkin istilahnya tidak juga Muktamar luas biasa, karena tahunnya memenuhi syarat. Tinggal dipercepat beberapa bulan," kata Imron saat dihubungi, Jumat (5/12).

Diketahui, Risalah Rapat Harian Syuriyah menghasilkan keputusan agar Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari jabatan.

Risalah rapat itu juga memuat antisipasi jika Gus Yahya tidak mau mundur sebagaimana tenggat yang ditentukan Syuriyah PBNU.

Belakangan muncul surat edaran berkop PBNU bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat ketum organisasi kaum nahdiyin tertanggal 26 November.

Surat juga menyatakan Gus Yahya tidak memiliki hak atau wewenang terkait fasilitas yang melekat sebagai Ketum PBNU.

Imron menjelaskan PBNU saat ini fokus menggodok Rapat Pleno pada 9-10 Desember untuk menentukan Pj Ketum definitif.