Muktamar ke-35 PBNU di Tambakberas, Gus Ma’shum: Karamah dari Kiai Wahab

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 organisasi tersebut pada 27–31 Agustus 2026.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU KH. Ma’shum Faqih menyebut penetapan Tambakberas sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 mengandung makna historis dan spiritual.

"Saya memandang keputusan ini sebagai karamah Mbah Yai Abdul Wahab Chasbullah. Muktamar di Tambakberas seperti menjadi panggilan para pendiri agar seluruh keluarga besar NU kembali kepada rumah perjuangan, kembali memperkuat ukhuwah, adab, dan khidmah,” ujar dia kepada awak media, Rabu (8/7).

Gus Ma’shum sapaan Ma’shum Faqih menjelaskan bahwa KH. Abdul Wahab Chasbullah merupakan inisiator, pendiri, sekaligus penggerak lahirnya NU melalui embrio Komite Hijaz pada 1926.

Anggota Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Langitan itu mengatakan Kiai Wahab meski menjadi penggagas, tetap menunjukkan ketawaduannya dengan memohon restu kepada hadratusyekh KH. M. Hasyim Asy’ari sebelum NU resmi didirikan.

Menurut Gus Ma’shum Faqih, dipilihnya Tambakberas di tengah berbagai dinamika yang berkembang di tubuh organisasi membawa pesan moral NU tidak pernah lepas dari doa, keteladanan, dan warisan nilai para pendirinya.

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“Saya meyakini para pendiri tidak pernah meninggalkan NU. Seakan-akan Mbah Yai Wahab sedang mengajak semua pulang, kembali meneguhkan persatuan dan mengutamakan kemaslahatan jam’iyah di atas kepentingan apa pun,” katanya.

Tokoh yang pernah menjabat Wakil Katib Syuriyah PWNU Jawa Timur itu melanjutkan Kiai Abdul Wahab dan hadratusyekh Kiai Hasyim Asy’ari memiliki hubungan sejarah yang sangat erat dengan Tambakberas.