Muktamar X Panas, Elite PPP: Kalau Ribut, Bagaimana Mendapatkan Simpati Umat

Sabtu, 27 September 2025 – 19:15 WIB
Suasana saat PPP melaksanakan pembukaan Muktamar X di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9) ini. Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Suasana panas terasa saat PPP melaksanakan pembukaan Muktamar X di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9) ini dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban DPP partai berlambang Kabah. 

Tensi mulai tinggi ketika Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyampaikan pidato pembuka Muktamar X.

Beberapa kader berteriak lanjutkan saat Mardiono berpidato. Sisanya dengan bergantian menyebut mundur.

Keramaian di lokasi Muktamar X berlanjut setelah sesi pertama pembukaan berakhir. Kader PPP terlibat adu mulut di luar ruangan.

Seseorang kader bahkan terekam kamera melempar sebuah plastik panjang berkelir putih ke rekan sesama PPP.

Situasi mulai mereda ketika pengamanan dari internal PPP memisahkan kubu yang bertikai untuk meminta satu di antaranya meninggalkan gedung Muktamar.

Waketum PPP Rusli Effendi meminta agar para muktamirin menahan diri dan berperilaku sesuai ajaran agama Islam selama Muktamar X.

Menurut dia, perbedaan pendapat pasti ada dalam pemilihan ketua umum seperti saat Muktamar X PPP.

Waketum PPP Rusli Effendi meminta agar para muktamirin berperilaku sesuai ajaran agama Islam selama Muktamar X.

