Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Muktamar X PPP Dimulai, Situasi Sudah Panas, Ada Kader yang Berteriak-teriak

Sabtu, 27 September 2025 – 18:42 WIB
Muktamar X PPP Dimulai, Situasi Sudah Panas, Ada Kader yang Berteriak-teriak - JPNN.COM
Tensi tinggi mulai terasa pada hari pertama Muktamar X PPP yang dimulai pada Sabtu (27/9) ini di Ancol, Jakarta. Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Tensi tinggi mulai terasa pada hari pertama Muktamar X PPP yang dimulai pada Sabtu (27/9) ini. Terutama, sebelum Plt Ketum partai kabah Muhamad Mardiono hendak menyampaikan pidato.

Diketahui, Muktamar X diawali dengan sambutan ketua panitia acara, yakni Arya Permana Graha yang juga kader PPP.

Arya kemudian menyelesaikan pidato. Pembawa acara mempersilakan Mardiono menyampaikan laporan pertanggungjawaban di Muktamar X.

Baca Juga:

Tampak Mardiono berjalan ke depan panggung. Dia sudah berdiri di balik mimbar untuk siap menyampaikan pidato. 

Namun, sejumlah kader tampak berteriak ketika Mardiono mau memulai pidato. Tensi sempat meninggi karena mereka tak kunjung menyetop aksi.

Para pengamanan acara Muktamar X selanjutnya mendekati kader yang berteriak-teriak agar Mardiono bisa menyampaikan pidato.

Baca Juga:

Pembawa acara di sisi lain mengajak peserta Muktamar X untuk berselawat demi menurunkan tensi.

Selawat kemudian terlantun. Tensi kemudian sedikit menurun. Mardiono lalu membuka pidato dengan menyinggung soal perbedaan jangan sampai mengakibatkan perpecahan.

Tensi tinggi mulai terasa pada hari pertama Muktamar X PPP yang dimulai pada Sabtu (27/9) ini. Seperti apa keriuhannya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPP  Muktamar X PPP  muktamar x  Mardiono 
BERITA PPP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp