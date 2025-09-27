Muktamar X PPP: Laporan Pertanggungjawaban Mardiono Ditolak Mayoritas Peserta

jpnn.com, JAKARTA - Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencatat dinamika penting dengan munculnya sikap mayoritas peserta yang menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Plt Ketua Umum Mardiono. 27/9/2025, di Mercure Ancol.

"Kami menolak LPJ Mardiono yang telah terbukti gagal memimpin partai ini," jelas Ketua DPW PPP Banten Subadri Usuludin.

Penolakan tersebut tidak hanya datang dari satu wilayah, melainkan mencakup suara besar dari peserta Muktamar, seperti DPW Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur seluruh DPW se Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawsi Tengah, dan DPW lainnya. Sikap ini dinilai mencerminkan kekecewaan para kader PPP terhadap Mardiono.

Seentara itu, Ketua DPW PPP Jawa Tengah, Masruhan Samsuri melalui pesan singkatnya, menegaskan bahwa LPJ Ketum tidak dapat diterima. Menurutnya, penolakan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kader untuk menyelamatkan masa depan partai.

"Forum muktamar ini adalah forum tertinggi, dan penolakan ini berasal dari mayoritas peserta Muktamar," jelasnya.

Masruhan juga menegaskan mayoritas peserta Muktamar juga menolak Mardiono maju Kembali menjadi ketum.

"Kami menginginkan perubahan, sudah kami konsolidasikan bahwa mayoritas DPW mengusung dan mendukung Pak Agus Suparmanto untuk menjadi ketua umum PPP 2025-2030," tandasnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini Muktamar X PPP masih berlangsung dan dalam tahapan pembahasan AD/ART yang dilanjutkan dengan pemilihan ketua umum. (dil/jpnn)