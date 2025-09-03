Muktamar XIV IPA Digelar, Masyhuril Khamis: Semoga Bisa Lahirkan Generasi yang Unggul

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA) menggelar Muktamar XIV IPA di Syahida Inn, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Selasa (2/9).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu dihadiri 500 pelajar dan kader Washliyah dari berbagai provinsi di Indonesia.

Acara itu dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PB Al Washliyah, KH. Dr. Masyhuril Khamis.

Dia mengungkapkan pentingnya solidaritas muruah organisasi dan melahirkan generasi yang unggul

"Kegiatan ini semoga bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing," ungkap Masyhuril dalam siaran persnya, Rabu (3/9).

Kegiatan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di antaranya Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang diwakili Staf Ahli, Prof. Dr. Asrorun Niam Sholeh, M.A, Ketua Kelompok DPD RI, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, dan Staf Khusus Menteri Perdagangan RI, Slamet Nur Ahmad Effendi.

tidak hanya itu, Poros Pelajar Nasional juga hadir dalam kegiatan tersebut mulai dari Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (SEPMI – Syarikat Islam), dan Ikatan Pelajar Putri Persatuan Islam (IPP PERSIS).

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengapresiasi kiprah pelajar Washliyah yang konsisten mencetak kader bangsa yang religius, nasionalis, dan progresif.