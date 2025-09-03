Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Muktamar XIV IPA Digelar, Masyhuril Khamis: Semoga Bisa Lahirkan Generasi yang Unggul

Rabu, 03 September 2025 – 18:34 WIB
Muktamar XIV IPA Digelar, Masyhuril Khamis: Semoga Bisa Lahirkan Generasi yang Unggul - JPNN.COM
Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA) menggelar Muktamar XIV IPA di Syahida Inn, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Selasa (2/9). Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA) menggelar Muktamar XIV IPA di Syahida Inn, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Selasa (2/9).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu dihadiri 500 pelajar dan kader Washliyah dari berbagai provinsi di Indonesia.

Acara itu dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PB Al Washliyah, KH. Dr. Masyhuril Khamis.

Baca Juga:

Dia mengungkapkan pentingnya solidaritas muruah organisasi dan melahirkan generasi yang unggul

"Kegiatan ini semoga bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing," ungkap Masyhuril dalam siaran persnya, Rabu (3/9).

Kegiatan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di antaranya Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang diwakili Staf Ahli, Prof. Dr. Asrorun Niam Sholeh, M.A, Ketua Kelompok DPD RI, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, dan Staf Khusus Menteri Perdagangan RI, Slamet Nur Ahmad Effendi.

Baca Juga:

tidak hanya itu, Poros Pelajar Nasional juga hadir dalam kegiatan tersebut mulai dari Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (SEPMI – Syarikat Islam), dan Ikatan Pelajar Putri Persatuan Islam (IPP PERSIS).

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengapresiasi kiprah pelajar Washliyah yang konsisten mencetak kader bangsa yang religius, nasionalis, dan progresif.

Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA) menggelar Muktamar XIV IPA di Syahida Inn, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Selasa (2/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Muktamar XIV IPA  UIN Syarif Hidayatullah  Masyhuril Khamis  Sultan B Najamuddin 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp