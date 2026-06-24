Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Muktamar XIV KAMMI Tetapkan Amri Akbar sebagai Ketua Umum

Rabu, 24 Juni 2026 – 16:15 WIB
Muktamar XIV KAMMI Tetapkan Amri Akbar sebagai Ketua Umum - JPNN.COM
Amri Akbar terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI periode 2026-2028 dalam Muktamar XIV yang diselenggarakan di Asrama Haji Ambon, Maluku. Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) resmi menetapkan Amri Akbar sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI periode 2026-2028 dalam Muktamar XIV  yang diselenggarakan di Asrama Haji Ambon, Maluku. 

Adapun muktamar yang mengusung tema "Meneguhkan Kepemimpinan Mahasiswa Muslim untuk Indonesia Maritim yang Berkeadilan dan Berdaulat" berlangsung pada 22–28 Juni 2026, setelah mengalami percepatan jadwal dari rencana semula pada 24–28 Juni 2026.

Ketua Umum terpilih KAMMI Amri Akbar dalam pidatonya mengajak seluruh kader untuk menjadikan momentum Muktamar sebagai titik awal kebangkitan baru KAMMI. 

Baca Juga:

Dia menegaskan organisasi harus menjadi ruang tumbuh yang sehat, nyaman, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kader untuk berkembang.

"Saya ingin KAMMI menjadi rumah bagi seluruh kader dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan," ujar Amri.

Amri mengatakan masa depan organisasi tidak ditentukan oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh kader yang terus bergerak dan berkarya di berbagai daerah.

Baca Juga:

"Hari ini sebagai kader KAMMI ibarat sebuah pulpen. Tinta sejarah ada di tangan kader yang menentukan cerita untuk masa depan KAMMI,” kata Amri.

Amri juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman pandangan yang ada dalam organisasi. 

Amri Akbar terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI periode 2026-2028 dalam Muktamar XIV yang diselenggarakan di Asrama Haji Ambon, Maluku.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahasiswa  KAMMI  Amri Akbar  Muktamar XIV KAMMI  organisasi 
BERITA MAHASISWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp