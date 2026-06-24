Muktamar XIV KAMMI Tetapkan Amri Akbar sebagai Ketua Umum

jpnn.com, JAKARTA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) resmi menetapkan Amri Akbar sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI periode 2026-2028 dalam Muktamar XIV yang diselenggarakan di Asrama Haji Ambon, Maluku.

Adapun muktamar yang mengusung tema "Meneguhkan Kepemimpinan Mahasiswa Muslim untuk Indonesia Maritim yang Berkeadilan dan Berdaulat" berlangsung pada 22–28 Juni 2026, setelah mengalami percepatan jadwal dari rencana semula pada 24–28 Juni 2026.

Ketua Umum terpilih KAMMI Amri Akbar dalam pidatonya mengajak seluruh kader untuk menjadikan momentum Muktamar sebagai titik awal kebangkitan baru KAMMI.

Dia menegaskan organisasi harus menjadi ruang tumbuh yang sehat, nyaman, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kader untuk berkembang.

"Saya ingin KAMMI menjadi rumah bagi seluruh kader dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan," ujar Amri.

Amri mengatakan masa depan organisasi tidak ditentukan oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh kader yang terus bergerak dan berkarya di berbagai daerah.

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"Hari ini sebagai kader KAMMI ibarat sebuah pulpen. Tinta sejarah ada di tangan kader yang menentukan cerita untuk masa depan KAMMI,” kata Amri.

Amri juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman pandangan yang ada dalam organisasi.