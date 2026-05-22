JPNN.com - Nasional - Humaniora

Mulai 2 Juni, TASPEN akan Salurkan Gaji ke-13 Pensiunan ASN Lewat 46 Mitra Bayar

Jumat, 22 Mei 2026 – 20:14 WIB
PT TASPEN (Persero) akan menyalurkan pembayaran gaji ke-13 bagi pensiunan ASN lewat 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia mulai Selasa, 2 Juni 2026.

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) akan menyalurkan pembayaran gaji ketiga belas bagi pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Selasa (2/6).

Hal ini sesuai arahan Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2026 terkait pemberian tunjangan tersebut.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan pembayaran gaji ke-13 akan dilakukan melalui 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Pembayaran ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan, sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya,” kata Henra dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Henra menyampaikan proses pembayaran akan dilakukan secara langsung tanpa memerlukan prosedur pengajuan atau autentikasi ulang oleh penerima manfaat.

Hal ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para ASN di masa purnabaktinya.

Aksi ini juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong tata kelola layanan publik yang efektif dan tepercaya.

Sebagai informasi, berikut beberapa poin penting dalam pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 antara lain:

Taspen akan menyalurkan pembayaran gaji ke-13 bagi pensiunan ASN lewat 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia mulai Selasa, 2 Juni 2026

