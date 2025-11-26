Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Mulai 2026 Chatbot AI Copilot dan ChatGPT Hilang dari WhatsApp

Rabu, 26 November 2025 – 17:37 WIB
Ilustrasi WhatsApp setop chatbot AI. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Microsoft resmi memastikan bahwa layanan chatbot AI mereka, Copilot, tidak akan bisa digunakan lagi di WhatsApp mulai 15 Januari 2026.

Keputusan itu menandai berakhirnya eksperimen pendek kehadiran chatbot AI umum di platform pesan paling populer di dunia.

Aturan tersebut melarang chatbot AI umum beroperasi melalui WhatsApp Business API — kanal yang selama ini dipakai oleh Copilot, ChatGPT, dan chatbot lain untuk terhubung ke pengguna.

Microsoft pun tak punya banyak pilihan selain patuh.

"Setelah 15 Januari, pengguna tidak bisa lagi berinteraksi dengan Copilot melalui WhatsApp,” tulis perusahaan itu.

Pengguna dialihkan ke aplikasi Copilot versi mobile atau layanan web resmi.

Kebijakan Baru yang Mengubah Peta AI

Meta, selaku pemilik WhatsApp, menegaskan bahwa kapasitas WhatsApp Business API kini diprioritaskan untuk kebutuhan bisnis yang lebih spesifik.

