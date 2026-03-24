Mulai 30 April Warga Tangsel Bisa Urus Izin hingga Cari Kuliner Lewat AI Tangsel ONE

jpnn.com, TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) siap meresmikan Tangsel ONE (Tangerang Selatan One System) sebagai pusat layanan digital terpadu berbasis chat-first AI pada 30 April 2026 mendatang.

Inovasi ini hadir untuk menjawab tantangan akses informasi dan layanan publik yang dinamis di wilayah Tangerang Selatan melalui sistem yang lebih efisien dan terhubung.

Kepala Dinas Kominfo Tangerang Selatan, TB Asep Nurdin, menyatakan bahwa kehadiran platform ini merupakan langkah nyata menuju transformasi digital pemerintahan kota yang lebih cerdas, transparan, dan responsif.

Menurutnya, Tangsel ONE didesain untuk menghadirkan pelayanan publik—khususnya pengurusan perizinan—yang humanis dengan memangkas hambatan birokrasi melalui teknologi AI agentic.

"Masyarakat Tangerang Selatan hidup di kota yang dinamis dan terus tumbuh. Seiring dengan meningkatnya aktivitas, muncul tantangan baru mengenai bagaimana informasi dan kebutuhan warga bisa diakses dengan cepat, mudah, dan terhubung dalam satu sistem yang efisien. Tangsel ONE lahir untuk menjawab tantangan itu sebagai pusat layanan digital terpadu," ujar TB Asep Nurdin di Serpong, Selasa 24 Maret 2026.

Lebih lanjut, TB Asep Nurdin menjelaskan bahwa platform ini menggabungkan kecanggihan satu data dengan kemudahan berbasis percakapan.

Hal ini memungkinkan warga untuk mengurus berbagai keperluan publik, mulai dari perizinan hingga aduan, cukup melalui interaksi di aplikasi WhatsApp tanpa perlu kontak fisik yang rumit.

Tidak hanya soal birokrasi, Tangsel ONE juga menjadi panduan gaya hidup digital bagi warga maupun pendatang.