Mulai Ada Kasus di India, Berikut Penjelasan Soal Virus Nipah dan Gejalanya

Jumat, 30 Januari 2026 – 14:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Virus Nipah belakangan menjadi sorotan karena ditemukan dua kasus terkonfirmasi dan tiga suspek di India.

Lalu, apa itu Virus Nipah?

World Health Organization (WHO) mencatat bahwa virus Nipah berasal dari kelelawar buah yang menularkannya ke babi.

Kelelawar adalah reservoir alami virus Nipah yang berarti virus tersebut tidak menyebabkan penyakit pada kelelawar, tetapi dapat menyebar dari mereka ke hewan lain, seperti babi.

Penebangan hutan menyebabkan kelelawar kehilangan habitat mereka, sehingga mereka pindah mendekati pemukiman manusia dan peternakan.

Inilah yang memungkinkan virus Nipah berpindah dari kelelawar ke babi, dan dari babi ke manusia.

Cara Penularan Virus Nipah

Dikutip dari situs web resmi Kemkes.go.id, virus Nipah termasuk dalam kelompok Paramyxovirus yang merupakan virus RNA.